Нилич Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНилич Мария Георгиевна

Нилич Мария Георгиевна

avatar

Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Между 1876 и 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1843 по 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1843
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Место жительства
Между 1843 и 1900
Маршинцы, Чернівецька область
Крещение
1843
Маршинцы, Чернівецька область
Бракосочетание
Около 1857

Муж: Нилич Иван Георгиевич

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Царанка
Рождение ребёнка
09.06.1876

Дочь: Скрикуляк Александра Ивановна

Отец ребёнка: Нилич Иван Георгиевич

Маршинцы, Чернівецька область
Похороны
Между 09.06.1876 и 1900 ст.
Маршинцы, Чернівецька область
Смерть
Между 1876 и 1900
Маршинцы, Чернівецька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close