Нилич Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиМежду 1876 и 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1843 по 1861
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1843
Россия
Место жительства
Между 1843 и 1900
Крещение
1843
Бракосочетание
Около 1857
Работа или профессия
С 1861
Царанка
Рождение ребёнка
09.06.1876
Дочь: Скрикуляк Александра Ивановна
Отец ребёнка: Нилич Иван Георгиевич
Похороны
Между 09.06.1876 и 1900 ст.
Смерть
Между 1876 и 1900