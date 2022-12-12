Нилич Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1867 и 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1811 и 1901
Крещение
1811
Работа или профессия
С 1811 по 1861
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1811 по 1812
Княжество Молдавское
Гражданство
С 1812
Россия
Бракосочетание
Между 1828 и 1833
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Нилич Георгий Георгиевич
Работа или профессия
Между 1861 и 1901
Царанка
Смерть
Между 1867 и 1901
Похороны
Между 1867 и 1901