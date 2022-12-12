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Нилич Евдокия Федоровна

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Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1867 и 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Маршинцы, Чернівецька область
Место жительства
Между 1811 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Крещение
1811
Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1811 по 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Крепостная помещичья крестьянка
Гражданство
С 1811 по 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Гражданство
С 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Бракосочетание
Между 1828 и 1833

Муж: Нилич Георгий Георгиевич

Маршинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Нилич Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Нилич Георгий Георгиевич

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
Между 1861 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Царанка
Смерть
Между 1867 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Похороны
Между 1867 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
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