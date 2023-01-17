Скрикуляк (Нилич) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.06.1876
Дата смерти?.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1876
Отец: Нилич Иван Георгиевич
Мать: Нилич Мария Георгиевна
Гражданство
С 09.06.1876 по 1918
Россия
Место жительства
С 09.06.1876 по 05.11.1895 ст.
Крещение
10.06.1876 ст.
Место жительства
С 05.11.1895 по ?.02.1969
Работа или профессия
С 05.11.1895 по 21.07.1928
Царанка
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1909
Сын: Скрикуляк Георгий Иванович
Отец ребёнка: Скрикуляк Иван Васильевич
Гражданство
С 1918 по ?.06.1940
Румыния
Гражданство
С ?.06.1940 по ?.02.1969
СССР
Смерть
?.02.1969
Похороны
?.02.1969