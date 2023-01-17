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Скрикуляк (Нилич) Александра Ивановна

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Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

09.06.1876

Дата смерти

?.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1876

Отец: Нилич Иван Георгиевич

Мать: Нилич Мария Георгиевна

Маршинцы, Чернівецька область
Гражданство
С 09.06.1876 по 1918
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Место жительства
С 09.06.1876 по 05.11.1895 ст.
Маршинцы, Чернівецька область
Крещение
10.06.1876 ст.
Маршинцы, Чернівецька область
Место жительства
С 05.11.1895 по ?.02.1969
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 05.11.1895 по 21.07.1928
Новоселица, Чернівецька область
Царанка
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Скрикуляк Иван Васильевич

Маршинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Скрикуляк Георгий Иванович

Отец ребёнка: Скрикуляк Иван Васильевич

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1918 по ?.06.1940
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Гражданство
С ?.06.1940 по ?.02.1969
Новоселица, Чернівецька область
СССР
Смерть
?.02.1969
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
?.02.1969
Новоселица, Чернівецька область
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