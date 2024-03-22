Чернов Алексей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Чернов Тимофей Павлов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяния Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Румакина Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно