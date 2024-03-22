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Чернов Алексей Тимофеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Чернов Тимофей Павлов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяния Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Румакина Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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