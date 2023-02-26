Чернова Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Параскева Петрова

Чернова Параскева Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close