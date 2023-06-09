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(Чернова) Ульяния Алексеева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Чернов Алексей Тимофеев

Мать: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Андреев - Гусев Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Андреев - Гусев Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно