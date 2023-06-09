(Чернова) Ульяния Алексеева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Чернов Алексей Тимофеев
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
11.11.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1885
Сын: Андреев - Гусев Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Андреев - Гусев Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Рождение ребёнка
28.01.1896
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Рождение ребёнка
02.05.1897
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Андреев - Гусев Ефимий Марков
Смерть
Неизвестно