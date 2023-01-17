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Андреев - Гусев Ефимий Марков

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Андреев - Гусев Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Андреев - Гусев Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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