Чернов Тимофей Павлов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шейдина Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пенкина Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чернов Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно