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Чернов Тимофей Павлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чернов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шейдина Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пенкина Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чернов Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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