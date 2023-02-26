Шейдина Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти26.05.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Чернов Тимофей Павлов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Шейдин Николай ст
Рождение ребёнка
09.05.1864
Дочь: Пелагия Николаева
Отец ребёнка: Шейдин Николай ст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейдин Николай ст
Смерть
26.05.1864