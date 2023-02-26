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Шейдина Ксения Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

26.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Чернов Тимофей Павлов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Шейдин Николай ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1864

Дочь: Пелагия Николаева

Отец ребёнка: Шейдин Николай ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Николай ст

Смерть
26.05.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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