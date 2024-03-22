Пенкина (Чернова) Пелагея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина (Чернова) Пелагея Тимофеева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чернов Тимофей Павлов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1859

Сын: Пенкин Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1861

Дочь: Екатерина Леонова

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1864

Дочь: Тарушкина Фатина (Фотиния) Леонова

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Леонова

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Смерть
До 1874
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