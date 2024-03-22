Пенкина (Чернова) Пелагея Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чернов Тимофей Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
08.02.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1859
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
19.11.1861
Дочь: Екатерина Леонова
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
18.02.1864
Дочь: Тарушкина Фатина (Фотиния) Леонова
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Леонова
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Смерть
До 1874