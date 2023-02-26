Тарушкина (Пенкина) Фатина (Фотиния) Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкина (Пенкина) Фатина (Фотиния) Леонова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.02.1864

Дата смерти

21.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1864

Отец: Пенкин Леонтий Михайлов

Мать: Пенкина (Чернова) Пелагея Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1883

Муж: Тарушкин Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1883

Дочь: (Тарушкин) Анна Романова

Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Тарушкин Владимир Романов

Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1887

Дочь: (Тарушкина) Мария Романова

Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Проявкина Анна Романова

Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев

Смерть
21.03.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья

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