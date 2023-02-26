Тарушкина (Пенкина) Фатина (Фотиния) Леонова
Место рождения
Дата рождения18.02.1864
Дата смерти21.03.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1864
Бракосочетание
16.01.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1883
Дочь: (Тарушкин) Анна Романова
Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев
Рождение ребёнка
07.07.1885
Сын: Тарушкин Владимир Романов
Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев
Рождение ребёнка
27.01.1887
Дочь: (Тарушкина) Мария Романова
Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Проявкина Анна Романова
Отец ребёнка: Тарушкин Роман Яковлев
Смерть
21.03.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Преображенском кладбище г.Поречья