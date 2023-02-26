Проявкина Анна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Рождение ребёнка
08.01.1911
Сын: Проявкин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й
Рождение ребёнка
25.06.1913
Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Валентина Васильева
Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проявкин Василий 2-й
Смерть
Неизвестно