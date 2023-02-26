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Проявкина Анна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Тарушкин Роман Яковлев

Мать: Тарушкина Фатина (Фотиния) Леонова

Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Проявкин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1913

Сын: Проявкин Павел Васильев

Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Валентина Васильева

Отец ребёнка: Проявкин Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проявкин Василий 2-й

Смерть
Неизвестно
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