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Проявкин Василий 2-й

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Проявкин Пётр Иванов

Мать: Проявкина Анисия Адрианова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Проявкин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1913

Сын: Проявкин Павел Васильев

Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Валентина Васильева

Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проявкина Анна Романова

Смерть
Неизвестно
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