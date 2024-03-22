Проявкин Василий 2-й
Место рождения
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1911
Сын: Проявкин Алексей Васильев
Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова
Рождение ребёнка
25.06.1913
Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Валентина Васильева
Мать ребёнка: Проявкина Анна Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проявкина Анна Романова
Смерть
Неизвестно