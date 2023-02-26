Проявкина Анисия Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проявкина Анисия Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

07.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: Лягина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1877

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1878

Сын: Проявкин Василий ст

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1880

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1881

Сын: Проявкин Пётр Петров

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Проявкин Василий Петров

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Проявкин Терентий Петрович

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Проявкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1892

Сын: Проявкин Яков Петров

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.11.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Проявкин Василий 2-й

Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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