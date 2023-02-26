Проявкина Анисия Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти07.11.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1876
Дочь: Лягина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1877
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1878
Сын: Проявкин Василий ст
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1880
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
15.12.1881
Сын: Проявкин Пётр Петров
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1885
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Проявкин Терентий Петрович
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1888
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1890
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1892
Сын: Проявкин Яков Петров
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов
Смерть
07.11.1892
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Проявкин Василий 2-й
Отец ребёнка: Проявкин Пётр Иванов