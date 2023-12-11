Свердрова (Фоменко) Ольга
Место рождениягород Ашхабад
Дата рождения08.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947
Отец: Фоменко Иван
Мать: Борзова Мария
город Ашхабад
Рождение ребёнка
07.08.1973
Сын: Свердлов Олег
Отец ребёнка: Свердлов Борис
Рождение ребёнка
05.11.1977
Сын: Свердлов Сергей
Отец ребёнка: Свердлов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свердлова Надежда
Отец ребёнка: Свердлов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свердлов Борис