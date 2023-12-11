Свердрова (Фоменко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердрова (Фоменко) Ольга

Место рождения

город Ашхабад

Дата рождения

08.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947

Отец: Фоменко Иван

Мать: Борзова Мария

город Ашхабад
Рождение ребёнка
07.08.1973

Сын: Свердлов Олег

Отец ребёнка: Свердлов Борис

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1977

Сын: Свердлов Сергей

Отец ребёнка: Свердлов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свердлова Надежда

Отец ребёнка: Свердлов Борис

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свердлов Борис

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