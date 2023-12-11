Свердлов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947

Отец: Свердлов Соломон

Мать: Хана Самойловна

Рождение ребёнка
07.08.1973

Сын: Свердлов Олег

Мать ребёнка: Свердрова Ольга

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1977

Сын: Свердлов Сергей

Мать ребёнка: Свердрова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свердлова Надежда

Мать ребёнка: Свердрова Ольга

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свердрова Ольга

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