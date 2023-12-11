Свердлов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947
Отец: Свердлов Соломон
Мать: Хана Самойловна
Рождение ребёнка
07.08.1973
Сын: Свердлов Олег
Мать ребёнка: Свердрова Ольга
Рождение ребёнка
05.11.1977
Сын: Свердлов Сергей
Мать ребёнка: Свердрова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свердлова Надежда
Мать ребёнка: Свердрова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свердрова Ольга