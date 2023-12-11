Свердлов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977

Отец: Свердлов Борис

Мать: Свердрова Ольга

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