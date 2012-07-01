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Борзова (Борзова) Мария

Место рождения

деревня Княжчино,Ленинского района Московской области

Дата рождения

?.04.1917

Дата смерти

?.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1917

Отец: Борзов Михаил

Мать: Борзова Ирина

деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Бракосочетание
1940

Муж: Фоменко Иван

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1941

Дочь: Кочерга Вера

Отец ребёнка: Фоменко Иван

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.08.1947

Дочь: Свердрова Ольга

Отец ребёнка: Фоменко Иван

город Ашхабад
Рождение ребёнка
31.12.1949

Дочь: Москвичева Татьяна

Отец ребёнка: Фоменко Иван

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
?.07.2012
Харьков, Харківська область
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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