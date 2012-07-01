Борзова (Борзова) Мария
Место рождениядеревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Дата рождения?.04.1917
Дата смерти?.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1917
Отец: Борзов Михаил
Мать: Борзова Ирина
деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Бракосочетание
1940
Муж: Фоменко Иван
Рождение ребёнка
05.06.1941
Дочь: Кочерга Вера
Отец ребёнка: Фоменко Иван
Рождение ребёнка
08.08.1947
Дочь: Свердрова Ольга
Отец ребёнка: Фоменко Иван
город Ашхабад
Рождение ребёнка
31.12.1949
Дочь: Москвичева Татьяна
Отец ребёнка: Фоменко Иван
Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
?.07.2012
Похороны
Неизвестно