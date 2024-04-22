Фоменко Иван
Место рождения
Дата рождения26.09.1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1913
Отец: Фоменко Николай
Бракосочетание
1940
Жена: Борзова Мария
Рождение ребёнка
05.06.1941
Дочь: Кочерга Вера
Мать ребёнка: Борзова Мария
Рождение ребёнка
08.08.1947
Дочь: Свердрова Ольга
Мать ребёнка: Борзова Мария
город Ашхабад
Рождение ребёнка
31.12.1949
Дочь: Москвичева Татьяна
Мать ребёнка: Борзова Мария
Балашиха, Балашиха, Московская область
Образование
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Батайская авиашкола пилотов им. П.И Баранова
Смерть
1980
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно