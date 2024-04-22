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Фоменко Иван

Место рождения

Хуторо-Чаплино, Дніпропетровська область

Дата рождения

26.09.1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1913

Отец: Фоменко Николай

Мать: не указана

Хуторо-Чаплино, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1940

Жена: Борзова Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1941

Дочь: Кочерга Вера

Мать ребёнка: Борзова Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.08.1947

Дочь: Свердрова Ольга

Мать ребёнка: Борзова Мария

город Ашхабад
Рождение ребёнка
31.12.1949

Дочь: Москвичева Татьяна

Мать ребёнка: Борзова Мария

Балашиха, Балашиха, Московская область
Образование
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Батайская авиашкола пилотов им. П.И Баранова
Смерть
1980
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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