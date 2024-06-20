Чернова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Аким Евтафьев
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Глафира Евтафьевна
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Анна Евтафьевна
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Василий Евтафьевич
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1847
Дочь: Чернова Настасья Евтафьева
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1849
Дочь: Чернова Пелагея Евтафьева
Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич
Бракосочетание
12.02.1886
Муж: не указан
Воробьева, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно