Чернова Анна Николаевна 01.01.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Аким Евтафьев

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Глафира Евтафьевна

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Евграфий Евтафьев

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Анна Евтафьевна

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Василий Евтафьевич

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1847

Дочь: Чернова Настасья Евтафьева

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1849

Дочь: Чернова Пелагея Евтафьева

Отец ребёнка: Чернов Евтафий Алексеевич

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: не указан

Воробьева, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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