Чернов Василий Евтафьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Василий Евтафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Евтафий Алексеевич

Мать: Чернова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.08.1899

Сын: Чернов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Чернова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Чернов Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.08.1911

Дочь: Чернова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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