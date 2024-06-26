Чернов Василий Евтафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Евтафий Алексеевич
Мать: Чернова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1899
Сын: Чернов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Чернова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1910
Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1911
Дочь: Чернова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Чернова Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно