Чернова Глафира Евтафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Евтафий Алексеевич
Мать: Чернова Анна Николаевна
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
26.06.1897
Сын: Меньшовичев Никонор Иванычев
Отец ребёнка: Меньшовичев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1913
Сын: Меньшов Александр Иванович
Отец ребёнка: Меньшовичев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно