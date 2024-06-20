Чернова Глафира Евтафьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернова Глафира Евтафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Евтафий Алексеевич

Мать: Чернова Анна Николаевна

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Меньшовичев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.06.1897

Сын: Меньшовичев Никонор Иванычев

Отец ребёнка: Меньшовичев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Меньшов Александр Иванович

Отец ребёнка: Меньшовичев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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