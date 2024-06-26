Чернов Аким Евтафьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Аким Евтафьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Евтафий Алексеевич

Мать: Чернова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Анна Никитина

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Чернова Мария Акимовна

Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина

Рождение ребёнка
05.09.1911

Сын: Чернов Иван Акимович

Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина

Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Чернова Ирина Акимовна

Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина

Смерть
Неизвестно

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