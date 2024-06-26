Чернов Аким Евтафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Евтафий Алексеевич
Мать: Чернова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Анна Никитина
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Чернова Мария Акимовна
Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина
Рождение ребёнка
05.09.1911
Сын: Чернов Иван Акимович
Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Чернова Ирина Акимовна
Мать ребёнка: Чернова Анна Никитина
Смерть
Неизвестно