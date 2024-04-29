Осокин Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1813
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Осокина) Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
22.07.1814
Рождение ребёнка
21.10.1815
Рождение ребёнка
13.12.1816
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.03.1818
Сын: Осокин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
29.03.1821
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.11.1822
Сын: Осокин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
14.01.1824
Дочь: (Осокина) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
04.06.1825
Дочь: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
г. Казань, Российская Империя
Смерть
1868
г. Ярославль, Российская Империя