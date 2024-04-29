Осокин Гаврила Иванович 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осокин Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Осокин Иван Петрович

Мать: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1813

Дочь: Бестужева (Осокина) Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Осокина) Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
22.07.1814

Дочь: Васильева (Осокина) Софья Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
21.10.1815

Дочь: Коковцова (Осокина) Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
13.12.1816

Сын: Осокин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
15.03.1818

Сын: Осокин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
29.03.1821

Сын: Осокин Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.11.1822

Сын: Осокин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
14.01.1824

Дочь: (Осокина) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
04.06.1825

Дочь: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

Мать ребёнка: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

г. Казань, Российская Империя
Смерть
1868
г. Ярославль, Российская Империя

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