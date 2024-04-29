Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1794
Дата смерти13.10.1842
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1794
Бракосочетание
Неизвестно
г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1813
Дочь: Бестужева (Осокина) Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Осокина) Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1814
Дочь: Васильева (Осокина) Софья Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1815
Дочь: Коковцова (Осокина) Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1816
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1818
Сын: Осокин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1821
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.11.1822
Сын: Осокин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1824
Дочь: (Осокина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1825
Дочь: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович
г. Казань, Российская Империя
Смерть
13.10.1842
Похороны
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Некрополь мастеров искусств, Главная аллея