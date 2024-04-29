Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна 06.08.1794 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1794

Дата смерти

13.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1794

Отец: Великопольский Ермолай Иванович

Мать: Великопольская, Моисеева (Болховская) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Гаврила Иванович

г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1813

Дочь: Бестужева (Осокина) Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Осокина) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1814

Дочь: Васильева (Осокина) Софья Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1815

Дочь: Коковцова (Осокина) Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1816

Сын: Осокин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1818

Сын: Осокин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1821

Сын: Осокин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

г. Казань, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.11.1822

Сын: Осокин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1824

Дочь: (Осокина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1825

Дочь: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

Отец ребёнка: Осокин Гаврила Иванович

г. Казань, Российская Империя
Смерть
13.10.1842
Похороны
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Некрополь мастеров искусств, Главная аллея

Мы используем куки для улучшения работы сайта.