Осокин Петр Гаврилович 29.03.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осокин Петр Гаврилович

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Место рождения

г. Казань, Российская Империя

Дата рождения

29.03.1821

Дата смерти

23.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1821

Отец: Осокин Гаврила Иванович

Мать: Осокина (Великопольская) Прасковья Ермолаевна

г. Казань, Российская Империя
Бракосочетание
29.06.1857

Жена: Осокина (Молоствова) Людмила Владимировна

Супруг(-а): Людмила Владимировна Осокина (Молоствова)
Рождение ребёнка
30.05.1858

Дочь: (Осокина (Ossokin)) Людмила Петровна (Ludmilla)

Мать ребёнка: Осокина (Молоствова) Людмила Владимировна

г. Казань, Российская Империя
Смерть
23.02.1898

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