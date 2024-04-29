Осокин Петр Гаврилович
Место рожденияг. Казань, Российская Империя
Дата рождения29.03.1821
Дата смерти23.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1821
г. Казань, Российская Империя
Бракосочетание
29.06.1857
Супруг(-а): Людмила Владимировна Осокина (Молоствова)
Рождение ребёнка
30.05.1858
Дочь: (Осокина (Ossokin)) Людмила Петровна (Ludmilla)
Мать ребёнка: Осокина (Молоствова) Людмила Владимировна
г. Казань, Российская Империя
Смерть
23.02.1898