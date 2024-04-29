Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Затрапезнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Осокина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Беклешова (Осокина) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Осокина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лихачева (Осокина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Осокин Петр Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Осокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Осокина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Смерть
1813