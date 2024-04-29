Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Затрапезнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Осокина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Беклешова (Осокина) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Осокина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лихачева (Осокина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Осокин Петр Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Осокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Осокина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Осокин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Смерть
1813

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