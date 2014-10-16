Панова (Моржова) Фаина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1933
Дата смерти16.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933
Отец: Моржов Тимофей Никонович
Мать: Моржова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Крысюк Вера Борисовна
Отец ребёнка: Панов Борис Афанасьевич
д. Битюки, Исетский район,Тюменская область.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2014
Партизанск, Партизанский, Приморский край