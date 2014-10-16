Панова (Моржова) Фаина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Моржова) Фаина Тимофеевна

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.07.1933

Дата смерти

16.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1933

Отец: Моржов Тимофей Никонович

Мать: Моржова Мария Васильевна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Крысюк Вера Борисовна

Отец ребёнка: Панов Борис Афанасьевич

д. Битюки, Исетский район,Тюменская область.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Борис Афанасьевич

Смерть
16.10.2014
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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