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Панов Борис Афанасьевич

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Место рождения

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

30.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: Панов Афанасий Павлович

Мать: Панова Таисия Фёдоровна

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Крысюк Вера Борисовна

Мать ребёнка: Панова Фаина Тимофеевна

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Фаина Тимофеевна

Смерть
30.07.1969
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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