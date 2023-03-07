Панов Борис Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1928
Дата смерти30.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
Отец: Панов Афанасий Павлович
Мать: Панова Таисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Крысюк Вера Борисовна
Мать ребёнка: Панова Фаина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Фаина Тимофеевна
Смерть
30.07.1969
Партизанск, Партизанский, Приморский край