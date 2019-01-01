село Старый Алзамай, село Старый Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Старый Алзамай

Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Алзамайская волость
3Алзамайское с., вол. пр.крестьяне515
3Алзамайское с., вол. пр.поселенцы95

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Нижне-Удинский округ, Алзамайская волость
село Алзамай

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Нижнеудинский район
120920Старый Алзамайсело55°36'98°36'N-47-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Нижнеудинский муниципальный район, Староалзамайское сельское поселение
25628402101с Старый Алзамайсело
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