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Моржова (Бешенцева) Мария Васильевна

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Место рождения

Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское

Дата рождения

06.04.1908

Дата смерти

07.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1908

Отец: Бешенцев Василий Васильевич

Мать: Бешенцева Анисья Григорьевна

Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.07.1933

Дочь: Панова Фаина Тимофеевна

Отец ребёнка: Моржов Тимофей Никонович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Моржов Феоктист Тимофеевич

Отец ребёнка: Моржов Тимофей Никонович

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моржов Тимофей Никонович

Смерть
07.06.1995
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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