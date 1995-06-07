Моржова (Бешенцева) Мария Васильевна
Место рожденияТобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Дата рождения06.04.1908
Дата смерти07.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1908
Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.07.1933
Дочь: Панова Фаина Тимофеевна
Отец ребёнка: Моржов Тимофей Никонович
Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Моржов Феоктист Тимофеевич
Отец ребёнка: Моржов Тимофей Никонович
Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1995
Партизанск, Партизанский, Приморский край