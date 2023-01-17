Бешенцева (Жигарева) Анисья Григорьевна
Место рожденияс. Рафайловское, Исетской волости
Дата рождения23.12.1879 ст.
Дата смерти01.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879 ст.
с. Рафайловское, Исетской волости
Бракосочетание
24.04.1898 ст.
с. Битюковское
Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.
Дочь: Бешенцева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочниково, Красногорская волость, с. Битюковское
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.
Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
10.04.1904 ст.
Сын: Бешенцев Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Сын: Бешенцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Моржова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.
Дочь: Бешенцева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Дочь: Бешенцева Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич
д. Кадочниково, Красногорской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
01.03.1967
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область