Бешенцева (Жигарева) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцева (Жигарева) Анисья Григорьевна

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Место рождения

с. Рафайловское, Исетской волости

Дата рождения

23.12.1879 ст.

Дата смерти

01.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879 ст.

Отец: Жигарев Григорий Игнатьевич

Мать: Жигарева Параскева Семёновна

с. Рафайловское, Исетской волости
Бракосочетание
24.04.1898 ст.

Муж: Бешенцев Василий Васильевич

с. Битюковское
Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.

Дочь: Бешенцева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочниково, Красногорская волость, с. Битюковское
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.

Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
10.04.1904 ст.

Сын: Бешенцев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Бешенцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Моржова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.

Дочь: Бешенцева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Дочь: Бешенцева Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Васильевич

д. Кадочниково, Красногорской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
01.03.1967
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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