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Бешенцев Василий Васильевич

Место рождения

д. Кадочниково, Красногорской вол.

Дата рождения

12.04.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1871 ст.

Отец: Бешенцев Василий Иванович

Мать: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадочниково, Красногорской вол.
Бракосочетание
24.04.1898 ст.

Жена: Бешенцева Анисья Григорьевна

с. Битюковское
Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.

Дочь: Бешенцева Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочниково, Красногорская волость, с. Битюковское
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.

Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
10.04.1904 ст.

Сын: Бешенцев Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Бешенцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Моржова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.

Дочь: Бешенцева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Дочь: Бешенцева Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна

д. Кадочниково, Красногорской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно
Кадочниково, Артинский, Свердловская область
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