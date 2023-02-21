Бешенцев Василий Васильевич
Место рожденияд. Кадочниково, Красногорской вол.
Дата рождения12.04.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1871 ст.
д. Кадочниково, Красногорской вол.
Бракосочетание
24.04.1898 ст.
с. Битюковское
Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.
Дочь: Бешенцева Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочниково, Красногорская волость, с. Битюковское
Рождение ребёнка
20.09.1901 ст.
Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
10.04.1904 ст.
Сын: Бешенцев Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Сын: Бешенцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Моржова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
Тобольская губерния, д.Кадошниково, Ялуторовский уезд, Касногорской волости, с. Битюковское
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.
Дочь: Бешенцева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочникова, с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Дочь: Бешенцева Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Бешенцева Анисья Григорьевна
д. Кадочниково, Красногорской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно
Кадочниково, Артинский, Свердловская область