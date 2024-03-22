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Бешенцев Василий Иванович

Место рождения

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.03.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1842 ст.

Отец: Бешенцев Иван Федотович

Мать: Бешенцева Марья Иванова

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
27.05.1860 ст.

Жена: Бешенцева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1863 ст.

Сын: Бешенцев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадочникова, Рафайловской волости
Рождение ребёнка
10.05.1864 ст.

Дочь: Бешенцева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.

Сын: Бешенцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадочниково, Красногорской вол.
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.

Дочь: Бешенцева Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
06.05.1879 ст.

Сын: Бешенцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Сын: Бешенцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бешенцева Мария Дмитриевна

д. Кадошникова, Рафайловской вол.
Смерть
Неизвестно
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