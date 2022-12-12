Бешенцева (Кузнецова) Марья Иванова
Место рожденияд. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич
Мать: не указана
д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Бракосочетание
27.01.1835 ст.
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1837 ст.
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
д. Савинова, с. Битюковское
Рождение ребёнка
27.04.1839 ст.
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
Рождение ребёнка
03.03.1842 ст.
Сын: Бешенцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
Рождение ребёнка
22.12.1843 ст.
Дочь: Бешенцева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
Рождение ребёнка
14.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
Рождение ребёнка
30.12.1851 ст.
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
13.03.1855 ст.
Дочь: Бешенцева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович
д. Кадошникова Рафайловской вол.
Смерть
Неизвестно