Бешенцева (Кузнецова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцева (Кузнецова) Марья Иванова

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Место рождения

д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Бракосочетание
27.01.1835 ст.

Муж: Бешенцев Иван Федотович

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1837 ст.

Сын: Бешенцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

д. Савинова, с. Битюковское
Рождение ребёнка
27.04.1839 ст.

Сын: Бешенцев Симеон Иванович

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.03.1842 ст.

Сын: Бешенцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.12.1843 ст.

Дочь: Бешенцева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.09.1847 ст.

Сын: Бешенцев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

Савинова, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1851 ст.

Сын: Бешенцев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
13.03.1855 ст.

Дочь: Бешенцева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бешенцев Иван Федотович

д. Кадошникова Рафайловской вол.
Смерть
Неизвестно
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