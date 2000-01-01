Бешенцева (Токарева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцева (Токарева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

д. Духовни, Мостовской волости

Дата рождения

28.03.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1843 ст.

Отец: Токарев Дмитрий Петрович

Мать: Токарева Акилина Григорьевна

д. Духовни, Мостовской волости
Бракосочетание
27.05.1860 ст.

Муж: Бешенцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1863 ст.

Сын: Бешенцев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

д. Кадочникова, Рафайловской волости
Рождение ребёнка
10.05.1864 ст.

Дочь: Бешенцева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.

Сын: Бешенцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

д. Кадочниково, Красногорской вол.
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.

Дочь: Бешенцева Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
06.05.1879 ст.

Сын: Бешенцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Сын: Бешенцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович

д. Кадошникова, Рафайловской вол.
Смерть
Неизвестно
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