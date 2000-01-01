Бешенцева (Токарева) Мария Дмитриевна
Место рожденияд. Духовни, Мостовской волости
Дата рождения28.03.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1843 ст.
д. Духовни, Мостовской волости
Бракосочетание
27.05.1860 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1863 ст.
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
д. Кадочникова, Рафайловской волости
Рождение ребёнка
10.05.1864 ст.
Дочь: Бешенцева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Бешенцев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
д. Кадошникова, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.
Сын: Бешенцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
д. Кадочниково, Красногорской вол.
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.
Дочь: Бешенцева Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
06.05.1879 ст.
Сын: Бешенцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
с. Кадошниково Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.
Сын: Бешенцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бешенцев Василий Иванович
д. Кадошникова, Рафайловской вол.
Смерть
Неизвестно