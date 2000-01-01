Токарев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Дмитрий Петрович

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Место рождения

д. Духовни, Мостовская волость

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Токарев Пётр Андреевич

Мать: не указана

д. Духовни, Мостовская волость
Приёмный сын
Бракосочетание
26.01.1841 ст.

Жена: Токарева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.

Дочь: Бешенцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Токарева Акилина Григорьевна

д. Духовни, Мостовской волости
Смерть
Неизвестно
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