Токарев Дмитрий Петрович
Место рожденияд. Духовни, Мостовская волость
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Токарев Пётр Андреевич
Мать: не указана
д. Духовни, Мостовская волость
Приёмный сын
Бракосочетание
26.01.1841 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.
Дочь: Бешенцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Токарева Акилина Григорьевна
д. Духовни, Мостовской волости
Смерть
Неизвестно