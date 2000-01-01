Токарева (Петухова) Акилина Григорьевна
Место рожденияд. Духовни, Мостовской волости
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Петухов Григорий Екимович
Мать: не указана
д. Духовни, Мостовской волости
Бракосочетание
26.01.1841 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.
Дочь: Бешенцева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Петрович
д. Духовни, Мостовской волости
Смерть
Неизвестно