Токарева (Петухова) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Петухова) Акилина Григорьевна

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Место рождения

д. Духовни, Мостовской волости

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Петухов Григорий Екимович

Мать: не указана

д. Духовни, Мостовской волости
Бракосочетание
26.01.1841 ст.

Муж: Токарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.

Дочь: Бешенцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Петрович

д. Духовни, Мостовской волости
Смерть
Неизвестно
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