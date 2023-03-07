Моржов Тимофей Никонович
Место рождения
Дата рождения18.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
18.02.1910 ст.
Отец: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
15.07.1933
Дочь: Панова Фаина Тимофеевна
Мать ребёнка: Моржова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Моржов Феоктист Тимофеевич
Мать ребёнка: Моржова Мария Васильевна
Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моржова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно