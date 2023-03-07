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Моржов Тимофей Никонович

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

18.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1910 ст.

Отец: Моржов Никон Ефимович

Мать: Моржова Афанасия Иоанновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1933

Дочь: Панова Фаина Тимофеевна

Мать ребёнка: Моржова Мария Васильевна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Моржов Феоктист Тимофеевич

Мать ребёнка: Моржова Мария Васильевна

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моржова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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