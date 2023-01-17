Моржова (Сорокина) Афанасия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения17.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1864 ст.
Бракосочетание
09.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Дочь: Моржова Евдокия Никоновна
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.
Сын: Моржов Димитрий Никонович
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Дочь: Моржова Евфросиния Никоновна
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Дочь: Моржова Мария Никоновна
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Дочь: Моржова Ольга Никоновна
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Рождение ребёнка
18.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович
Смерть
Неизвестно