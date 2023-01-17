Моржова (Сорокина) Афанасия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моржова (Сорокина) Афанасия Иоанновна

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1864 ст.

Отец: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Мать: Сорокина Евгения Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
09.01.1889 ст.

Муж: Моржов Никон Ефимович

Рождение ребёнка
25.11.1889 ст.

Сын: Моржов Яков Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.

Сын: Моржов Сергей Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Дочь: Моржова Евдокия Никоновна

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Сын: Моржов Пётр Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.02.1898 ст.

Сын: Моржов Димитрий Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.

Сын: Моржов Стефан Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.

Дочь: Моржова Евфросиния Никоновна

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Дочь: Моржова Мария Никоновна

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Дочь: Моржова Ольга Никоновна

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1910 ст.

Сын: Моржов Тимофей Никонович

Отец ребёнка: Моржов Никон Ефимович

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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