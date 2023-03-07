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Сорокин Иоанн Афанасьевич

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

24.09.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1839 ст.

Отец: Сорокин Афанасий Григорьевич

Мать: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.

Дочь: Моржова Афанасия Иоанновна

Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1867 ст.

Сын: Сорокин Леонтий Иоаннович

Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.

Сын: Сорокин Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сорокин Прокопий Иоаннович

Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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