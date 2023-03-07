Сорокин Иоанн Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1839 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.
Дочь: Моржова Афанасия Иоанновна
Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1867 ст.
Сын: Сорокин Леонтий Иоаннович
Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.
Сын: Сорокин Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сорокин Прокопий Иоаннович
Мать ребёнка: Сорокина Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно