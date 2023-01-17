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Сорокин Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

10.07.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Сорокин Григорий Яковлев

Мать: Сорокина Ксения Федосьева

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.06.1833 ст.

Жена: Сорокина Евфимия Семёновна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1835 ст.

Сын: Сорокин Иосиф Афанасьев

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.08.1837 ст.

Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.

Сын: Сорокин Евдоким Афанасьев

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.1839 ст.

Сын: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.

Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.

Дочь: Сорокина Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
10.07.1891 ст.
Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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