Сорокин Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти10.07.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Бракосочетание
26.06.1833 ст.
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1835 ст.
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
12.08.1837 ст.
Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.
Сын: Сорокин Евдоким Афанасьев
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
24.09.1839 ст.
Сын: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.
Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.
Дочь: Сорокина Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Сорокина Евфимия Семёновна
Смерть
10.07.1891 ст.