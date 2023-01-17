Сорокина (Чешкова) Ксения Федосьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Чешков Федосий Осипов
Мать: Чешкова Марфа Федоровна
Бракосочетание
14.02.1802 ст.
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Сорокин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Яковлев
Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно