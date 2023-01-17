Сорокина (Чешкова) Ксения Федосьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Чешкова) Ксения Федосьева

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Место рождения

Бархатово, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Чешков Федосий Осипов

Мать: Чешкова Марфа Федоровна

Бархатово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
14.02.1802 ст.

Муж: Сорокин Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сорокин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Яковлев

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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