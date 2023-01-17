Сорокина (Маслова) Евфимия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Маслова) Евфимия Семёновна

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Место рождения

Колова, Красногорская волость, Ялуторовский уезд

Дата рождения

10.09.1812 ст.

Дата смерти

29.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1812 ст.

Отец: Маслов Семён Артамонович

Мать: Маслова Елена Петровна

Колова, Красногорская волость, Ялуторовский уезд
Бракосочетание
26.06.1833 ст.

Муж: Сорокин Афанасий Григорьевич

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1835 ст.

Сын: Сорокин Иосиф Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.08.1837 ст.

Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.

Сын: Сорокин Евдоким Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.1839 ст.

Сын: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.

Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.

Дочь: Сорокина Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
29.12.1869
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