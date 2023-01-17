Сорокина (Маслова) Евфимия Семёновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1812 ст.
Дата смерти29.12.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1812 ст.
Отец: Маслов Семён Артамонович
Мать: Маслова Елена Петровна
Бракосочетание
26.06.1833 ст.
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1835 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1837 ст.
Дочь: Сорокина Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.
Сын: Сорокин Евдоким Афанасьев
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1839 ст.
Сын: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.
Дочь: Сорокина Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.
Дочь: Сорокина Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Григорьевич
Смерть
29.12.1869