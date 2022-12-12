Маслова (Сычёва) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Сычёв Пётр Фёдорович
Мать: Сычёва Анна Яковлева
Бракосочетание
09.11.1810 ст.
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1812 ст.
Дочь: Сорокина Евфимия Семёновна
Отец ребёнка: Маслов Семён Артамонович
Колова, Ялуторовский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно