Маслова (Сычёва) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Сычёва) Елена Петровна

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Место рождения

Яр, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сычёв Пётр Фёдорович

Мать: Сычёва Анна Яковлева

Яр, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
09.11.1810 ст.

Муж: Маслов Семён Артамонович

Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1812 ст.

Дочь: Сорокина Евфимия Семёновна

Отец ребёнка: Маслов Семён Артамонович

Колова, Ялуторовский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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