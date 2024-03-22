Сорокина (Стебекова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1839 ст.
Отец: Неизвестный Пётр
Бракосочетание
12.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1863 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.
Дочь: Моржова Афанасия Иоанновна
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.06.1867 ст.
Сын: Сорокин Леонтий Иоаннович
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.
Сын: Сорокин Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.06.1876 ст.
Сын: Сорокин Пётр и Арсений Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Сорокин Прокопий Иоаннович
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич
Смерть
Неизвестно