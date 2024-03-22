Сорокина (Стебекова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Стебекова) Евгения Петровна

Место рождения

Солобоево, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

20.12.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1839 ст.

Отец: Неизвестный Пётр

Мать: Стебекова Ефросинья Максимова

Солобоево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
12.02.1861 ст.

Муж: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.04.1863 ст.

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.

Дочь: Моржова Афанасия Иоанновна

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1867 ст.

Сын: Сорокин Леонтий Иоаннович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.01.1869 ст.

Сын: Сорокин Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.06.1876 ст.

Сын: Сорокин Пётр и Арсений Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Сорокин Прокопий Иоаннович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сорокин Корнило Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Афанасьевич

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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