Животова (Корнеева) Любовь
Место рождениясело Любчино, Калачинского района, Омской области
Дата рождения01.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959
Отец: Корнеев Николай
Мать: Корнеева Екатерина
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
28.05.1982
Сын: Животов Иван
Отец ребёнка: ?
Омск
Рождение ребёнка
22.11.1983
Сын: Животов Алексей
Отец ребёнка: ?
Омск
Рождение ребёнка
19.01.1991
Дочь: Корнева Екатерина
Отец ребёнка: ?
Омск