Животова (Корнеева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животова (Корнеева) Любовь

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Место рождения

село Любчино, Калачинского района, Омской области

Дата рождения

01.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959

Отец: Корнеев Николай

Мать: Корнеева Екатерина

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
28.05.1982

Сын: Животов Иван

Отец ребёнка: ?

Омск
Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Животов Алексей

Отец ребёнка: ?

Омск
Рождение ребёнка
19.01.1991

Дочь: Корнева Екатерина

Отец ребёнка: ?

Омск
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