Корнеева (Воронова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Воронова) Екатерина

Место рождения

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.

Дата рождения

25.10.1938

Дата смерти

01.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938

Отец: Воронов Иван

Мать: Воронова Мария

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Бракосочетание
Около 20.04.1958

Муж: Корнеев Николай

Рождение ребёнка
01.03.1959

Дочь: Животова Любовь

Отец ребёнка: Корнеев Николай

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
29.02.1964

Дочь: Губина Елена

Отец ребёнка: Корнеев Николай

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
30.03.1969

Сын: Корнеев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Корнеев Николай

Смерть
01.01.2023
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
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