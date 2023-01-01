Корнеева (Воронова) Екатерина
Место рождениясело Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Дата рождения25.10.1938
Дата смерти01.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938
Отец: Воронов Иван
Мать: Воронова Мария
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Бракосочетание
Около 20.04.1958
Муж: Корнеев Николай
Рождение ребёнка
01.03.1959
Дочь: Животова Любовь
Отец ребёнка: Корнеев Николай
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
29.02.1964
Дочь: Губина Елена
Отец ребёнка: Корнеев Николай
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
30.03.1969
Сын: Корнеев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Корнеев Николай
Смерть
01.01.2023
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область