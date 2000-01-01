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Воронов Иван

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Место рождения

Омская обл., Оконешниковский р-н

Дата рождения

Около 01.01.1894

Дата смерти

11.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1894

Отец: Воронов Михаил

Мать: Воронова Татьяна

Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1921

Сын: Воронов Петр

Мать ребёнка: Воронова Мария

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Просковья (Пана)

Мать ребёнка: Воронова Мария

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воронова Мария

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1938

Дочь: Корнеева Екатерина

Мать ребёнка: Воронова Мария

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Воронова Мария

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Дмитрий

Мать ребёнка: Воронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Мария

Смерть
11.04.1943
г. Москва
Причина смерти: На войне от болезни: отёк легких
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Преображенский вал, 17а, Преображенское кладбище, могила №3150
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