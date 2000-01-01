Воронов Иван
Место рожденияОмская обл., Оконешниковский р-н
Дата рожденияОколо 01.01.1894
Дата смерти11.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1894
Отец: Воронов Михаил
Мать: Воронова Татьяна
Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воронов Петр
Мать ребёнка: Воронова Мария
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Просковья (Пана)
Мать ребёнка: Воронова Мария
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воронова Мария
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1938
Дочь: Корнеева Екатерина
Мать ребёнка: Воронова Мария
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Воронова Мария
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Дмитрий
Мать ребёнка: Воронова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Мария
Смерть
11.04.1943
г. Москва
Причина смерти: На войне от болезни: отёк легких
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Преображенский вал, 17а, Преображенское кладбище, могила №3150