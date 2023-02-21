Воронова (Шмачилина) Мария
Место рожденияс. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния
Дата рожденияОколо ?.01.1901
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1901
Отец: Шмачилин Сампсон
Мать: Шмачилина Татьяна
с. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воронов Петр
Отец ребёнка: Воронов Иван
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Просковья (Пана)
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1938
Дочь: Корнеева Екатерина
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Дмитрий
Отец ребёнка: Воронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воронов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Иван
Смерть
Около 1985