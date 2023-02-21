Воронова (Шмачилина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Шмачилина) Мария

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Место рождения

с. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около ?.01.1901

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1901

Отец: Шмачилин Сампсон

Мать: Шмачилина Татьяна

с. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Воронов Петр

Отец ребёнка: Воронов Иван

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Просковья (Пана)

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1938

Дочь: Корнеева Екатерина

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Дмитрий

Отец ребёнка: Воронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воронов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Иван

Смерть
Около 1985
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